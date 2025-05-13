Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftalık süre içerisinde, çeşitli suçlardan dolayı aranan 22 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti. Bu süreçte kayıp olarak aranan 3 kişinin tamamı bulunarak ailelerine teslim edildi.

Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

5-12 Mayıs 2025 tarihleri arasında haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 6’sı hırsızlık, 2’si dolandırıcılık ve 1’i cinsel suçlar olmak üzere toplamda 22 şahıs yakalandı.

Ayrıca ilimizde haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 2 kadın ve 1 erkek şahıstan tamamı bulunarak ailelerine teslim edildi.

Editör: Haber Merkezi