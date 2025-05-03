Kontrolden çıkan hafif ticari araç sulama kanalına devrildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, çevredeki vatandaşlar ve itfaiyenin yardım teklifini reddederek kendi imkanlarıyla sudan çıktı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. Serhat Ş. (28) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi.

Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar geldi. Ancak Serhat Ş., kendisini kurtarmak isteyenlere tepki gösterip bağırarak yardımı kabul etmedi.

Kısa süre sonra kendi çabasıyla sudan çıkan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Editör: İHA AJANS