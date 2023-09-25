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Kastamonu'da cezaevinde bulunan yakınlarını ziyarete giden ailenin bulunduğu hafif ticari araç, yoldan çıkarak takla attı. Kazada 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Sinop karayolu Eşen köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Resmiye A. idaresindeki 37 GY 522 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrilerek takla attı. Kazada araç sürücüsü Resmiye A. ile Havva Nur K. (20), Pakize Nur A. (15), Sevim Sude K. (14) ve Muhammed Batuhan A. (8) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan aile üyelerinin Kastamonu E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunan bir yakınlarını ziyarete gittikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.