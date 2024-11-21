DÜZELTME İLANI

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ

2025 Yılı Araç Kiralama Hizmeti Alımı ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddenin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası : 2024/1447433 1- İdarenin a) Adresi : Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Kuzey Kampüs 19030 Merkez/ÇORUM b) Telefon ve faks numarası : 3642192047 - 3642192059 c) Elektronik posta adresi : ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2- Yerel Gazete ve İnternet Haber Sitesi Yayımlandığı Tarih a) İnternet Haber Sitesi adı ve tarihi : www.corumhaber.net – 05.11.2024 b) Gazetenin adı ve tarihi : KESİN KARAR - 05.11.2024 3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.11.2024 - 14:00