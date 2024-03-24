Amasya’nın Suluova ilçesine bağlı Yolpınar köyünde yaşayan Remzi Ateş, bir garajın çatısından düşen sincap yavrularını fark etti. Halsiz kalan yavruların annelerini bulamayan Ateş, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğüne bildirdi. Köye giden ekipler etrafta yaptıkları incelemede anne sincabı bulamayınca yavruları il merkezine getirdi.

MÜDÜRLÜK SİNCAPLAR İÇİN SEFERBER OLDU

Müdürlükte sevimli misafirler için hazırlık yapıldı. Sağlık kontrolünden geçiren görevliler onlara üçer saat arayla şırıngayla süt vermeye başladı. Üşümemeleri ve gece de beslenebilmeleri için her akşam bir görevlinin onları eve götürüp mesaiye başlarken getirmesi kararlaştırıldı. Yavrular bir ay sonra bulundukları ortamda doğaya salınacak.

“DURUMLARINA ÇOK ÜZÜLMÜŞTÜM. ŞİMDİ ÇOK GÜZEL BAKILIYORLAR”

Sincap yavrularını fark eden Remzi Ateş, “Durumlarına çok üzülmüştüm. Şimdi çok güzel bakılıyorlar. Toparlanmalarına sevindim. İnşallah bu üç canlıyı doğal ortamlarına kavuşturmuş olacağız” dedi.

Editör: İHA AJANS