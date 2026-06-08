Ankara’nın doğayla iç içe ortamında gerçekleştirilen piknik organizasyonu, çok sayıda Ortaköylüyü bir araya getirdi. Etkinliğe katılan Başkan İsbir, hemşerileriyle tek tek ilgilenerek sohbet etti, talep ve önerilerini dinledi. İlçede yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren İsbir, gurbette yaşayan vatandaşlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İsbir yaptığı konuşmada, “Bizleri bir araya getiren, kültürümüzü ve bağlarımızı canlı tutan Ortaköy Dayanışma Derneği’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ortaköy sadece bir yer değil; memleket sevgisini yüreğinde taşıyan herkesin ortak evidir” ifadelerini kullandı.

Programın ilerleyen saatlerinde derneğe ve ilçeye katkı sunan isimlere teşekkür plaketleri takdim edildi. Birlik ve dayanışmanın simgesi olarak hazırlanan plaketler, düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ