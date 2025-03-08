Son 4 lig maçında sadece 1 puan alarak play-off potasındaki yerini kaybeden ve düşme hattı için taraftarlarını endişelendirmeye başlayan Ahlatcı Çorum FK, 29.hafta maçında Pazar günü son dönemlerin en formda takımı Gençlerbirliği’ne konuk olacak.

Hafta içerisinde, sahasında Boluspor karşısında aldığı 2-0’lık yenilgi sonrası teknik direktör Serkan Özbalta ile yollarını ayıran ve yerine Tuncay Şanlı’yı getirerek yeni bir sayfa açan Ahlatcı Çorum FK, Şanlı nezaretindeki ilk sınavında puan ya da puanlar alarak moral bulmak istiyor.

Ankara’ya bugün mutlak puan parolasıyla gidecek olan Ahlatcı Çorum FK’da sarı kart cezalısı olan Kerem Kalafat ve Loick Landre kritik maçta forma giyemeyecek. Ahmethan Köse, Ozan Sol ve Geraldo’nun ise sakatlıkları bulunuyor.

Teknik direktörlük görevine Hüseyin Eroğlu’nun getirilmesiyle adeta uçuşa geçen Gençlerbirliği ise oldukça formda. Hafta içerisinde zorlu Diyarbakır deplasmanından 1-1’lik Amed Sportif Faaliyetler beraberliği ile dönen Başkent ekibi, yaralı Ahlatcı Çorum FK’yı yenerek Süper Lig umutlarını güçlü şekilde sürdürmeyi hedefliyor.

Kırmızı-siyahlı ekipte Matej Hanousek, Yasin Güreler ve Peter Etebo’nun sakatlıkları bulunuyor.

48 puanla 3.sırada yer alan Gençlerbirliği ile 39 puanlı 11.sıradaki Ahlatcı Çorum FK arasında, Eryaman Stadı’nda oynanacak kritik maçta Kocaeli bölgesi üst klasman hakemlerinden Ömer Tolga Güldibi düdük çalacak.