Yozgat'tan Amasya'ya hasta taşıyan Mehmet A. idaresindeki 66 DK 845 plakalı ambulans, Çorum-Yozgat karayolu Emniyet Kavşağı'nda Murat E.'in kullandığı 19 EK 768 plakalı otomobille çarpıştı.

Ambulanstaki hasta İkbal A.(83), kaza yerine çağırılan başka bir ambulansla Alaca Devlet Hastanesine, oradan da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Enes B. (28), İsmail B.E. (23), Metin O. B. (29) ve Mustafa A. (60), sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.