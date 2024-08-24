2024-2025 Amatör Futbol sezonunun ilk teknik toplantısı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Futbol İl temsilcisi Engin Ayan başkanlığında yapılan toplantıya Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Çorum Şube Başkanı Yasin Aksoy ve kulüp temsilcileri katıldı. Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, 2024-2025 Amatör Futbol Sezonu'nun 21 Eylül'de U16 ligi maçları ile başlayacağını açıkladı. U16 Ligi'nde 13 takımın 2 grupta çift devreli lig statüsüne göre mücadele edeceğini de ifade eden Ayan, gruplarında ilk iki sırayı alan 4 takımın daha sonra yine çift devreli lig statüsüne göre Play-Off oynayacağını açıkladı.

U16 Ligi'nde çekilen kura sonunda A grubu, İskilipspor, Vefa Gençlikspor, Gençlerbirliği, İskilipgücü, Mimar Sinanspor, Hattuşaspor ve Mecitözüspor, B grubunda ise H.E.Kültürspor, Çorum Anadolu FK, Sungurlu Belediyespor, Çorumspor, Buharaspor, Osmancık Belediyespor takımları yer aldı.

U14 LİGİ 22 EYLÜL'DE

21 Eylül'de U16 Ligi start alırken, aynı hafta 22 Eylül tarihinde ise U14 Ligi'nin başlayacağı belirtildi. 17 takımın 2 grupta tek devreli lig statüsüne göre mücadele edeceği açıklanırken, gruplarında ilk iki sırayı alan 4 takımın ise çift devreli lig usulüne göre Play-Off oynayacağı duyuruldu.

Çekilen kura sonunda U14 Ligi'nde A grubunda, H.E.Kültürspor, Mecitözü Gençlerbirliği, Hattuşaspor, İkbalspor, Osmancık Kandiberspor, 1907 Gençlikspor, Gençlerbirliği, Devanespor ve Çorum İdman Yurdu, B grubunda, Vefa Gençlikspor, Alaca Belediyespor, Alacagücü, Çorum Anadolu FK, Sungurlu Belediyespor, Çorumspor, Mimar Sinanspor ve İl Özel İdarespor takımları yer aldı.

1.AMATÖR KÜME

OCAK AYINA KALDI

Teknik toplantıda en önemli karar 1.Amatör Küme hakkında alındı. Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, 1.Amatör Küme bitiş tarihinin Bölgesel Amatör Futbol Ligi ile aynı anda olması nedeniyle bu sene 1.Amatör Küme'nin Ocak ayı içerisinde başlayacağını duyurdu. 8 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele edeceği 1.Amatör Küme'de çekilen kura ile takımların fikstür numaraları belli oldu. 1.Küme'de şampiyon olan takımın BAL baraj maçı oynama hakkı elde edeceğini de belirten Ayan, sezonu son iki sırada tamamlayan takımların ise küme düşeceğini söyledi. 1.Küme'de mücadele edecek takımlar şu şekilde, Alacagücü, Alaca Belediyespor, İskilipgücü, İskilipspor, Ulukavakspor, H.E.Kültürspor, Osmancıkgücü ve Gülabibeyspor.

U18 LİGİ'NDE 8 TAKIM

Devam eden teknik toplantıda U18 Ligi'nin de kuraları çekildi. U16 Ligi'nin hemen bitiminden sonra başlayacak olan U18 Ligi'nde 8 takımın tek grupta çift devreli lig statüsüne göre mücadele edeceği belirtildi. UI8 Ligi'nde mücadele edecek takımlar ise şunlar, Buharaspor, Gençlerbirliği, H.E.Kültürspor, Hattuşaspor, İskilipspor, Mimar Sinanspor, Osmancıkgücü ve Sungurlu Belediyespor.

U15 LİGİ'NDE

17 TAKIM

MÜCADELE EDECEK

U15 Ligi'nde ise 17 takımın 2 grupta tek devreli lig statüsüne göre mücadele edeceği açıklandı. Gruplarında ilk iki sırayı alan 4 takımın çift devreli lig statüsüne göre Play-Off maçları oynayacağı belirtilirken, U15 Ligi'nin ise U14 Ligi'nin hemen bitiminde başlayacağı ifade edildi. Çekilen kura sonunda U15 Ligi'nde A grubunda, Osmancık Belediyespor, Osmancık Kandiberspor, Çorum Anadolu FK, Kargıgücü, Maviay Gençlikspor, Mimar Sinanspor, Çorumspor, İl Özel İdarespor ve Buharaspor, B grubunda ise, İskilipgücü, H.E.Kültürspor, Gençlerbirliği, Alaca Belediyespor, Hattuşaspor, Sungurlu Belediyespor, İskilipspor ve Vefa Gençlikspor takımları yer aldı.

TERTİP KURULU DA BELLİ OLDU

2024-2025 Amatör Futbol Sezonunun ilk teknik toplantısında tertip kurulu da belli oldu.

Engin Ayan başkanlığında kurulan tertip kurulunda, Necati Çamiçi, Cumhur Sevinç, Sadık Tahir Bıyıkoğlu, M.Samet Ünal, Yusuf Aydemir, Niyazi Bulut, Mustafa Arslan asil üye olurken, Aytaç Taşaner, M.Akif Akyol, Hayrettin Karaca, İsmail Sırma, Burhan Alıcı, Oktay Yelkovan ve Fatih Yel ise yedek üye seçildi.