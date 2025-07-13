Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, su ürünleri kaynaklarını koruma amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından Alaca ilçesine bağlı Koçhisar Baraj Gölü'nde denetim gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde toplam 26 amatör balıkçı denetlendi.

Yapılan incelemelerde, amatör balıkçıların Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Mevzuata uygun hareket ettikleri tespit edildi. Kurallara uygun avcılık yapan balıkçılara teşekkür edildi.

İl Müdürlüğü yetkilileri, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak ve ekosistem dengesini korumak amacıyla denetim faaliyetlerinin aralıksız süreceğini vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi