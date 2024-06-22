Saraydüzü Kışla Binası önündeki törene Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, AK Parti Milletvekili Hasan Çilez, CHP Milletvekili Reşat Karagöz, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende çelenkler sunuldu. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” ifadesinin geçtiği Amasya Tamimi’ni yayımlayışları temsili olarak canlandırıldı.

Editör: İHA AJANS