Turgut Altınok, Keçiören'deki Estergon Kalesi Türk Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Başkentin, olması gerektiği yerde bulunmadığını, son 5 yılının kayıp olduğunu ve her geçen gün borç batağına saplandığını savunan Altınok, 5 yılda Ankara'ya katma değer kazandıracak hiçbir eser yapılmadığını ifade etti.

Mansur Yavaş'ın havalimanı metrosu ve 58 kilometre metro yapma sözünü tutmadığını dile getiren Altınok, Ankara'da ciddi anlamda bir ulaşım ve trafik problemi olduğunu, binlerce insanın çalışabileceği fuar alanının da bitirilmediğini kaydetti.

Turgut Altınok, "Ankara'daki dar gelirli vatandaşlarımız bize güvensin, şu an Ankara Büyükşehir Belediyesinin destek verdiği kaç emeklimiz varsa, sosyoekonomik tarama yapacağız, ihtiyacı olan emeklilerimize ayda 5 bin TL vereceğiz. Bu bütçenin yüzde 10'unu geçmeyecek diğer vereceklerimizle. Biz şeffaf ihalelerle bu kaynağı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Evi olmayan vatandaşların kira öder gibi konut sahibi olması için binlerce konutluk projeleri olacağını da kaydeden Altınok, doğal gaz ve et yardımlarının tutarlarını da artıracaklarını bildirdi.