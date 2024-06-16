ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 391 liradan yaparken; 16 Haziran Pazar günü itibarıyla 2 bin 457 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 909 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 018 TL'den alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.457,35
Satış: 2.457,99
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.332,27
Satış: 2.333,81
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.931,76
Satış: 4.018,81
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.727,03
Satış: 16.026,09
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.838,94
Satış: 8.037,63
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.727,03
Satış: 16.026,09
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.052,53
Satış: 16.462,84
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.299,90
Satış: 1.732,35
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.207,84
Satış: 2.356,90