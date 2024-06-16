ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 391 liradan yaparken; 16 Haziran Pazar günü itibarıyla 2 bin 457 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 909 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 018 TL'den alıcı buluyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.457,35

Satış: 2.457,99

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.332,27

Satış: 2.333,81

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.931,76

Satış: 4.018,81

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 15.727,03

Satış: 16.026,09

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 7.838,94

Satış: 8.037,63

ZİYNET ALTIN FİYATI

Alış: 15.727,03

Satış: 16.026,09

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 16.052,53

Satış: 16.462,84

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 1.299,90

Satış: 1.732,35

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.207,84

Satış: 2.356,90