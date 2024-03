Ligin lideri ve en büyük bütçeli takımını kendi evlerinde, Geraldo’nun mükemmel golüyle devirerek altın değerinde 3 puanla evimize döndük. Oyuncularımızı ve hocamızı en içten dileklerimle tebrik ediyorum.

Lider Eyüpspor eksikleri olmasına rağmen iyi bir futbol oynadı, hatta maçı da kazanabilirdi. Ancak burada devreye Çorum FK’nın mükemmel takım savunması girdi. Gerçekten stoperlerimiz ve savunma hattımız kusursuza yakın performans sergiledi. Zaman zaman pozisyon vermemize rağmen gayet iyi iş çıkardılar. Her hafta kazanarak, rakipleriyle puan farkını açan bir takıma karşı oynanması gerektiği gibi oynadık. Maçın büyük bölümünde topu rakibe bıraktık. Kazandığımız toplarda Geraldo’nun mükemmel performansı ile hızlı çıkarak azımsanmayacak pozisyonlar yakaladık.

Son haftalarda performansını sürekli arttıran bir oyuncumuz var, o da “Geraldo”. Bu oyuncunun hakkını vermem gerekiyor. Zaman zaman eleştirdiğimiz de oldu ancak son haftalarda adeta bize resital sunuyor. Her atağımızda başrolü üstleniyor. Dikine oynayıp, çok kolay rakip eksiltiyor ve gol pasları atıyor. Yani bir hücum oyuncusunun yapması gereken her şeyi yapıyor.

Maçı genel olarak değerlendirecek olursak; topun kontrolü Eyüpspor’da idi. Ancak biz golü bulana kadar kendi sahamıza mahkûm bir oyun sergilemedik. Golü bulduktan sonra ister istemez skoru korumak için geri çekildik. Bu dakikadan sonra gelen değişiklikler aslında çok doğruydu. Yorulan oyuncularımızın yerine diri oyuncular aldık ve kontrayı aradık. Aslında aradığımız pozisyonu da bulduk. Maçı orada bitirebilirdik. Ancak Eren’in topu sürerken kafayı sokup, 30 metre sağına soluna bakmaması inanılır gibi değil. Galip gelinen maçtan sonra fazla eleştiri de yapmak istemiyorum ancak bu pozisyonda eminim maçı izleyen herkes benim gibi saçını başını yolmuştur. Son dakikalarda korkulu rüya yaşamamak için bu pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyor.

Cumartesi günü oynanan maçlarda, Boluspor dışında Play of potasındaki rakiplerimizin beraberliklerle maçlarını bitirmesi bizim açımızdan mükemmel bir sonucu ortaya çıkarmış oldu. Bundan sonra olması gereken artık kendi evimizde puan kaybetmemiz. Çok ekstra bir durum olmazsa, ligin üçüncüsü ile sekizincisi arasında kalan 6 takımdan 5’i Play-Off oynayacak gibi görünüyor. Burada üçüncü olma şansımız halen çok yüksek. Umarım bu hedefe ulaşabiliriz. Bu anlamda takımımıza güvenimiz tam.

Merak ettiğim bir konu, kendi evimizde oynadığımız maçlara seyircinin gelmesi için ne olması gerekiyor. Yıllardır 3.Lig bataklığında sürünen takımımız Süper Lig kapısını ardına kadar aralamışken, maça gelmek için neyi bekliyoruz? Şimdi değilse, ne zaman? Bu saatten sonra gerekirse belediyenin, sivil toplum kuruluşlarının, ilçe belediyelerinin organizasyonlar yaparak, seyircileri stada getirmeleri gerekiyor. Bu final haftalarında maçlarımızı kapalı gişe oynamamız lazım. Taraftarlar olarak ekonomik anlamda takıma destek olamıyoruz ama seyirci gücünden de takımımızı mahrum etmeyelim. Tribünün birisi komple kapanıyor seyirci gelmiyor diye bunu kabul etmek mümkün değil.

Çorum halkı lütfen takımına sahip çık ve maça gel.