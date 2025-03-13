Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesi’nin her ramazan ayında geleneksel hale getirdiği iftar yemeği, Çorum Belediyesi Düğün Salonu’nda çok sayıda dernek üyesinin katılımı ile gerçekleşti.

Düzenlenen iftar programına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Altı Nokta Körler Derneği Genel Başkanı Yusuf Dugan ve STK temsilcilerinin yanı sıra dernek üyeleri ve aileleri katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda dernek üyeleri çeşitli ilahiler seslendirdi.

Dernek Başkanı Şaban Kabakcı ise yaptığı konuşmada, “Ramazan ayı rahmet, mağfiret, birlik, beraberlik ve bizi biz yapan değerleri hatırlayacağımız bir ay. Yardımlaşma ve dayanışmalarla dolu bu müstesna aya hep birlikte girmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ