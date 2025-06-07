Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şube Başkanı Şaban Kabakçı, derneklerinin 6 Haziran 1996 tarihinde çıktığı anlamlı yolculuğun 29. yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutladığını bildirdi.

Dernek Başkanı Şaban Kabakçı, yayımladığı mesajda, görme engelli bireylerin haklarını savunmak, yaşam kalitelerini artırmak ve toplumla bütünleşmelerini sağlamak amacıyla kurulan şubenin, 29 yılda önemli başarılara ve dayanışma örneklerine imza attığını vurguladı.

Şaban Kabakçı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesi olarak, 6 Haziran 1996’da çıktığımız bu anlamlı yolculuğun 29. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana, toplumun tüm kesimlerinin katkı ve desteğiyle güçlendik, büyüdük ve daha aydınlık bir gelecek için birlikte mücadele ettik.”

Kabakçı, bu özel yıldönümünde tüm dernek üyelerine, gönüllülere ve destekçilere teşekkür ederek, kamu kurumlarına, yerel yöneticilere, sivil toplum kuruluşlarına ve tüm Çorum halkına da minnettarlığını ifade etti.

“BİRLİKTE DAHA ENGELSİZ BİR

ŞEHİR İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Engelleri kaldırmak için hep birlikte yürümeye devam edeceklerini söyleyen Kabakçı, açıklamasını şu cümleyle tamamladı:

“Birlik ve beraberlik içinde, daha erişilebilir, daha eşit bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz. Engelsiz bir yaşam sadece bir ideal değil, birlikte inşa edebileceğimiz bir gerçektir. Bu inançla, hep birlikte diyoruz ki, engelsiz şehir Çorum!”

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ