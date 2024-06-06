Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şube Başkanı Şaban Kabakçı, “Kuruluşumuzun temel amacı, başta görme engelliler ve tüm engelli bireylerin, diğer bireyler gibi eşit şartlarda hayatlarına devam edebilmelerini sağlamaktır. 28 yıl boyunca, derneğimiz, görme engelli bireylerin yaşamlarını iyileştirmek ve topluma tam katılımını sağlamak için çeşitli projeler yürütmüştür. Eğitim, istihdam, erişilebilirlik ve toplumsal farkındalık alanlarında yaptığımız çalışmalarla, engelli bireylerin haklarını savunmak ve onların eşit şartlarda yaşamalarını sağlamak için kararlılıkla mücadele etmekteyiz” dedi.

28. yıl dönümlerini kutlarken, engelli bireylerin toplumda tam katılımını sağlama ve onlara eşit fırsatlar sunma misyonunu bir kez daha vurgulamak istediklerini belirten Kabakçı, “Engelleri aşmak ve daha kapsayıcı bir toplum için çalışmaya devam ederken, diğer bireylerle aynı haklara ve fırsatlara sahip olmalarını sağlamak için çaba harcayacağız. Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesi, 28. yıl dönümünde, aşmaya kararlılıkla devam ederken, toplumun her kesiminden gelen desteği ve ilgiyi sürdürmeyi umuyor. Unutmayalım ki görme engeliler, toplumun önemli bir parçasıdır ve hak ettikleri saygı ve destek herkes tarafından sağlanmalıdır. Engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve topluma daha fazla katılımını sağlamak için hepimizin sorumlulukları olduğunu unutmamalıyız. Desteklerinden ve duyarlılıklarından dolayı tüm kurum ve kuruluşlara, iş insanlarına ve Çorumlu hemşerilerimize teşekkür ederiz. Gerçek görme, kalpten gelen bir anlayıştır” ifadelerine yer verdi.

Editör: SELDA FINDIK