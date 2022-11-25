Mecitözü Alören Köyü Muhtarı Mustafa Kaya ve ihtiyar heyetinin girişimleri sonunda 150 yıllık tarihi cami yeniden ibadete açılmak üzere restore edilecek. Köy Muhtarı Mustafa Kaya ve ihtiyar heyeti, Vali Mustafa Çiftçi’nin ziyareti esnasında tarihi caminin yenilenmesi konusunda talepte bulunmuştu.

Muhtar Kaya ve ihtiyar heyetinin talebi sonrası Vali Mustafa Çiftçi’nin yanı sıra AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın da devreye girmesi ile birlikte Vakıflar Müdürlüğü tarafından tarihi camide restorasyon çalışmaları başladı. 2023 yılı içinde tamamlanacak çalışmaların ardından 150 yıllık tarihi caminin yeniden ibadete açılacak.

Caminin yenilenmesi noktasında büyük emek veren Köy Muhtarı Mustafa Kaya, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a, Mecitözü Kaymakamı Mustafa Atış’a ve Vakıflar Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

Harabeye dönen caminin restore edilecek olması köylüler tarafından da sevinçle karşılandığını belirten Muhtar Kaya, “Camimizin yenilenecek olması bizleri çok mutlu etti. Kaybettiğimiz büyüklerimizin bu camide çok güzel anıları var. Bu anıları yaşatmak adına valimiz ve vekilimizden böyle bir talebimiz oldu. Onlar da sağolsun bizleri kırmadı. Restorasyon çalışmaları da başladı. Yaklaşık 4 ay sürmesi planlanan yenileme çalışmalarının ardından camimiz yeniden hizmete açılacak. Köylülerimize hayırlı olsun” dedi.

(Rıfat KARA)