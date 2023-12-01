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26 Kasım tarihinde Emirhan Elvan S. (18) idaresindeki 19 HS 344 plakalı minibüs, Üçtutlar Mahallesi Eşrefhoca Caddesi'nde yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Zehra Almila Yıldız’a (16) çarptı.

Ağır yaralanan genç kız kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye alındı ardından Ankara’ya sevk edildi.

Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi’nde 4 gün yoğun bakımda tedavisi devam eden genç kız, dün yaşam savaşını kaybetti.

Zehra Almila Yıldız’a çarparak ölümüne neden olan Emirhan Elvan S. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.