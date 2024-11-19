Sevda Gündoğdu’nun eşi, Suna ve Hüseyin Gündoğdu’nun oğlu, Zeliha, Meliha ve Bektaş Gündoğdu’nun kardeşi, Derman ve Ferman Gündoğdu’nun babası Alican Gündoğdu Danimarka’da vefat etmişti. 

Whatsapp Image 2024 11 19 At 12.03.51 (1)Gündoğdu’nun cenazesi Türkiye’ye getirilerek Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen Hakka yürüme ve helallik alma erkanının ardından Kadıderesi Köyü’nde toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi ve sevenleri katıldı.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. 

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Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ