Sevda Gündoğdu’nun eşi, Suna ve Hüseyin Gündoğdu’nun oğlu, Zeliha, Meliha ve Bektaş Gündoğdu’nun kardeşi, Derman ve Ferman Gündoğdu’nun babası Alican Gündoğdu Danimarka’da vefat etmişti.

Gündoğdu’nun cenazesi Türkiye’ye getirilerek Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen Hakka yürüme ve helallik alma erkanının ardından Kadıderesi Köyü’nde toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi ve sevenleri katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.