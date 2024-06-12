Çorum Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre; mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait cami ve müştemilatı inşa edilmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilen Çorum merkez Üçtutlar Mahallesi 115 pafta 4655 ada 1 parseldeki 4.030 m2 taşınmaz üzerine tahsis amacına uygun olarak yapılacak olan cami ve müştemilatı, hayırsever iş insanı Ali Evlüce tarafından yaptırılacak.

Cami ve müştemilatı inşaatına ait yapım protokolü, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İl Müftüsü Şahin Yıldırım ve hayırsever iş insanı Ali Evlüce tarafından Valilik Toplantı Salonu’nda imzalandı.

Vali Dağlı, “İmzalamış olduğumuz bu protokolün ilimize hayırlı olmasını temenni ediyor, hayırsever iş insanımız Ali Evlüce’ye bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ