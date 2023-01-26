Yılmaz ve Uğur Erdeli'nin babaları, Celal ile Muharrem Erdeli' nin ağbileri Karakeçili köyünden gelme Ali Erdeli, (Ali Müdür) tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetmişti. Merhumun cenazesi önceki gün saat 12.00'de Hacı Bektaşi Veli Vakfı Çorum Şubesi’nde helallik alınmasından sonra götürüldüğü Karakeçili Köyü’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Ali Erdeli'nin cenazesine CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Dedesli Ovası Dernek Başkanı Arap Filiz, CHP Milletvekili Aday adayları Mehmet Tahtasız, Cengiz Atlas, Oğuzlar İlçesi eski Belediye Başkanı Orhan Ateş, Ziraat Odası Başkan adayı Adem Özdemir, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

