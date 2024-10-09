Çorum’un Dodurga İlçesine bağlı Mehmet Dede Obruk Köyü 5. Geleneksel Şenlikleri, 13 Ekim 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek. Şenlik programına çok sayıda yerel ve ulusal sanatçı katılacak.

Obruk 1
Gazeteci Servet Seyfettin Mete’nin sunumuyla düzenlenecek olan şenliği, Mehmet Dede Obruk Köyü Muhtarlığı organize ediyor. Şenliğe Ali Ebker Eren’in yanı sıra; Kadir Çiftçi, Deniz Soydan, Sarıgül, Faruk ve Ozan Muharrem Öztürk katılacak.
Köy Muhtarı Ali Ekber Sever, etkinliğin 13 Ekim Pazar günü saat 10.00 – 18.00 arasında gerçekleştirileceğini bildirerek, şenlik programına tüm Çorum halkını davet etti. 

Çorumlu kadınların kışlık yufka mesaisi başladı Çorumlu kadınların kışlık yufka mesaisi başladı

Editör: KEMAL YOLYAPAR