Çorum’un Dodurga İlçesine bağlı Mehmet Dede Obruk Köyü 5. Geleneksel Şenlikleri, 13 Ekim 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek. Şenlik programına çok sayıda yerel ve ulusal sanatçı katılacak.



Gazeteci Servet Seyfettin Mete’nin sunumuyla düzenlenecek olan şenliği, Mehmet Dede Obruk Köyü Muhtarlığı organize ediyor. Şenliğe Ali Ebker Eren’in yanı sıra; Kadir Çiftçi, Deniz Soydan, Sarıgül, Faruk ve Ozan Muharrem Öztürk katılacak.

Köy Muhtarı Ali Ekber Sever, etkinliğin 13 Ekim Pazar günü saat 10.00 – 18.00 arasında gerçekleştirileceğini bildirerek, şenlik programına tüm Çorum halkını davet etti.