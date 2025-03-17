Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkez çalışanlarından Çorumlu Ali Dağaşan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Küçük Polatlı Köyü’nden olan merhum, Mehmet Dağaşan’ın oğlu, Nazım Dağaşan’ın kardeşi olan Ali Dağaşan’ın ani vefatı, ailesi, yakınları ve MHP camiasında derin üzüntüye neden oldu.

Merhumun cenazesi, ikindi namazına müteakip Sungurlu’nun Küçük Polatlı Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ