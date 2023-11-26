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Kurumdan yapılan açıklamada: “Toplumun temel direği eğitimin önemli bir misyonu olan, çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasında rol oynayan öğretmenler hepimizin hayatında oldukça önemli bir yere sahiptir. 24 Kasım Öğretmenler günü, sabrı sevgisi ve özverisi ile öğrencilerimizin yolunu aydınlatan tüm öğretmenlere ithaf edilmiştir. Bu özel ve anlamlı günde, Özel Algı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve Ses-Dil Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, iki kardeş kurum olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü büyük bir coşku ve eğlenceyle kutladılar. Değerli öğretmenlerimizin varlığıyla aydınlık bir gelecek inşa etmekteyiz. Tüm öğretmenlerimizin günlerini kutluyoruz!” görüşüne yer verildi.