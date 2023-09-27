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Olay, Cide ilçesi Baltacı köyü Derebağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun Yılmaz isimli vatandaşa ait evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede evi saran yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.