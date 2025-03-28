Olay, Alaca ilçesi Cengizhan Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Doğuz isimli vatandaşa ait bahçedeki balyalarda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bahçedeki depo ve depo içerisindeki balyalara da sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, bin 500 adet saman, yolca ve fi balyası küle döndü. Depoda ise maddi hasar meydana geldi.

Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.

Editör: İHA AJANS