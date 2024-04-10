Edinilen bilgilere göre, İskilip-Tosya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan otomobil arızalandı. Ailesini başka bir araçla ilçeye gönderen sürücünün tamirci beklediği sırada otomobil alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler otomobili sardı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine İskilip Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Editör: İHA AJANS