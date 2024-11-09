Kore gazisi Cemal Coşkun'un cenazesi, Alaca Şıhlar Camii'nde Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alaca eski mezarlığında toprağa verildi.

Yaşlılığa bağlı olarak çeşitli hastalıklardan kaynaklı olarak hayatını kaybeden Gazi Coşkun için düzenlenen askeri cenaze törenine Alaca Kaymakamı Engin Tok, Belediye Başkanı Şerif Arslan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Cem Daharlı, İlçe Jandarma Komutan Uğur Gürsoy, İlçe Emniyet Müdürü Anıl Kırıkcı, siyasi parti temsilcileri, idare amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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