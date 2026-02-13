TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu’nun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Nilüfer Akın ve İcra Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca başkanlığında yapılan Genel Kurul toplantısında, Bahçelievler Kız Meslek Lisesi Mentorluk Programı kapsamında düzenlenecek olan drama atölyesi ve şiddetsiz iletişim çalışmaları, girişimci kadınlara yönelik ''kadın lider akademisi'' projesi kapsamında diksiyon eğitimi, üreten kadınlar buluşması projesi kapsamında sosyal medya, imaj yönetimi ve kişisel duruş eğitimleri, vergi muafiyeti ve mali bilgilendirme eğitimleri gündeme alınarak görüşüldü ve değerlendirmeler yapıldı.

Muhabir: Haber Merkezi