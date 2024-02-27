Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Jandarma Komutanı Uğur Gürsoy, Emniyet Müdürü Anıl Kırıkçı ve daire amirleri katıldı.

İlçede seçim güvenliği için alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda konuşan Kaymakam Hicabi Aytemür, seçimlerin güven ve huzur ortamında gerçekleşmesi için ilgili tüm kurumların gerekli tedbirleri alacağını hatırlatarak, seçim takvimi süresince yapılacak tüm çalışmaların iletişim, işbirliği ve koordinasyon içerisinde titizlikle yürütüleceğini ifade etti. (İHA)

Editör: İHA AJANS