Kaza Alaca ilçesinde meydana geldi. Kahraman B. İdaresindeki 05 ACP 002 plakalı otomobil ile Kürşat B.'nin kullandığı 19 EZ 393 plakalı otomobil Ankara Caddesi üzerinde çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 05 ACP 002 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Şule B., Elif B. ve Sevdanur B. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahaleni ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.