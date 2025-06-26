Yeni Vergi Dairesi Müdürlüğünün hizmete girmesiyle birlikte ilçede vergi hizmetlerini kolaylaştırmak adına önemli bir adım atılmış oldu.

İskilip’in ardından Alaca’da da kurulan Vergi Dairesi için açılış töreni yapıldı. Açılışa; Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Çorum Defterdar Vekili Erkan Ciğer, Çorum Gelir İdaresi Grup Müdürü Sertan Köylü, Çorum SMMMO Başkanı Ceyhan Baran, SMMMO Yönetim Kurulu Üyesi Bilgin Sucu, Alaca Vergi Dairesi Müdür Vekili Fatih Dinke, Alaca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Günser Şirin ile birlikte davetliler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Alaca Belediye Başkanı Arslan, yeni vergi dairesinin ilçeye kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Yeni Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün ilçemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu süreçte verdikleri destek ve katkılarından dolayı Çorum Defterdar Vekili Erkan Ciğer’e ve Çorum Gelir İdaresi Grup Müdürü Sertan Köylü’ye teşekkür ediyorum” dedi.

Alaca TSO Başkanı Şirin ise yaptığı konuşmada; ilçeye kazandırılan vergi dairesinin hem mükellefler hem de ilçe ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Günser Şirin, Alaca Vergi Dairesi’nin açılması konusunda verdikleri destekten dolayı Çorum Defterdar Vekili Erkan Ciğer, Çorum Gelir İdaresi Grup Müdürü Sertan Köylü ve Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan’a teşekkür plaketi takdim etti.

Alaca Vergi Dairesi, vatandaşların vergi ile ilgili işlemlerini yerinde ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceği modern bir birim olarak hizmet vermeye başladı.

Öte yandan açılış için ilçeye gelen Defterdar Vekili Erkan Ciğer ve Çorum Gelir İdaresi Grup Müdürü Sertan Köylü, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarette Alaca Vergi Dairesi Müdür Vekili Fatih Dinke, Alaca TSO Başkanı Günser Şirin ile diğer bazı yetkililer de hazır bulundu.

Başkan Arslan nazik ziyaret için teşekkür ederek konuklarıyla yakından ilgilendi.

Muhabir: Haber Merkezi