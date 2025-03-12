Okul sporları faaliyet takviminde yer alan Küçükler Masa Tenisi İl Birinciliği sona erdi. Kızlarda Alaca Ortaokulu, erkeklerde ise Özel Pınar Koleji şampiyon oldu.

KIZLARDA ALACA

Çorum Yeni Spor Salonu’nda düzenlenen il birinciliğinde, kızlarda 4 takım mücadele etti. İlk turda, Alaca Ortaokulu, Alaca Ceritler Ortaokulu’nu 3-0, Osmancık Meliha-Rıfat Göbel Ortaokulu ise Sultan Abdülhamid Han Ortaokulu’nu 3-1 yenerek finale yükseldi. Büyük çekişmeye sahne olan finalde Osmancık temsilcisini 3-2 yenen Alaca Ortaokulu şampiyonluk ipini göğüslerken, Osmancık Meliha-Rıfat Göbel Ortaokulu ikinciliği elde etti. İlk turun yenilen takımları Alaca Ceritler Ortaokulu ile Sultan Abdülhamid Han Ortaokulu arasında oynanan üçüncülük maçını 3-2 kazanan Sultan Abdülhamid Han üçüncülüğü elde etti.

ERKEKLERİN ŞAMPİYONU ÖZEL PINAR

Kızlarda olduğu gibi erkeklerde de 4 takım mücadele etti. İlk turda Bayat Ömer Mülazım Ortaokulu’nu 3-0 yenen Özel Pınar Koleji ile Alaca Fatih Ortaokulu’nu aynı skorla yenen TED Çorum Koleji Özel Ortaokulu şampiyonluk maçında karşılaştı. Özel Pınar Koleji, Bayat ekibine olduğu gibi TED’e de set vermeyerek 3-0 kazandı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Bayat Ömer Müzalım Ortaokulu ile Alaca Fatih Ortaokulu arasındaki üçüncülük maçını Bayat temsilcisi 3-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.