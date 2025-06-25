Yaz mevsiminin gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte özellikle hasat döneminde tarlalarda meydana gelebilecek yangınlara karşı Alaca İtfaiye Amiri Murat Bulut yaptığı açıklamada bulundu. Biçerdöverlerin tarlalara girmesiyle birlikte kuru ot, sap ve anızların bulunduğu alanlarda yangın çıkma riskinin ciddi şekilde arttığını belirten Bulut, en küçük bir ihmalin bile büyük kayıplara neden olabileceğine dikkat çekti. Sigara izmaritlerinin gelişi güzel atılmaması, açık alanda kontrollü bile olsa ateş yakılmaması ve yangın ihtimaline karşı herkesin hazırlıklı olması gerektiğini söyleyen Murat, vatandaşların yangın durumunda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramaları gerektiğini vurguladı.

Yangınların önlenmesinde tarım makinelerinin bakımının zamanında yapılmasının kritik olduğunu vurgulayan Bulut, “Hasat makineleri, özellikle biçerdöverler ve traktörlerin egzozlarından çıkan sıcaklık, rüzgârlı havalarda kuru otları kolayca tutuşturabiliyor. Bu nedenle bu araçların düzenli bakımının yapılması şart. Ayrıca yol kenarlarına atılan cam şişeler, güneş ışığını mercek gibi yansıtarak yangınlara sebep olabiliyor. Hasat dönemi, çiftçimizin yıl boyunca verdiği emeğin karşılığını aldığı zamandır. Ancak ufak bir ihmal hem ürünleri hem de makineleri yok edebilir. Bu yıl hep birlikte dikkatli olursak, kayıpsız bir sezon geçirmemiz mümkün. Vatandaşlarımızın duyarlılığıyla Alaca’yı yangınsız bir yaz mevsimiyle buluşturabiliriz” dedi.

Muhabir: İHA AJANS