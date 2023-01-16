Alaca Belediyesi, atıl durumdaki kum ocağına güneş enerjisi santrali kurmak üzere 2022 yılı Ekim ayında proje başlattı.

Proje kapsamında yaklaşık 10 bin metrekare alana 761 kilovatsaat kurulu güce sahip, 1440 panelden oluşan güneş enerjisi santrali kuruldu.

Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, inşası tamamlanan tesisi ziyaret ederek, çalışmaları inceledi.

Şaltu, AA muhabirine, tesisin deneme üretiminin başarıyla tamamlandığını, kısa sürede üretime başlayacağını söyledi.

On dört milyon liraya mal olan tesisin yaklaşık 4 yılda kendini amorti etmesini beklediklerini belirten Şaltu, "Bu tesis sayesinde yılda 1 milyon 34 bin kilovatsaat enerji üreteceğiz. Tesis, Alaca Belediyemizin yıllık enerji ihtiyacından fazlasını karşılamaktadır. Bu tesisle birlikte Alaca Belediyesi 4 yıl sonra enerjisinin tamamını karşılayarak, hem hükümetimizin yeşil enerji programına katkı sağlayacak, hem de en azından kendi enerji ihtiyacını karşılayarak, Türkiye'nin enerji üretimine katkı sağlayacağından dolayı çok mutluyum, gururluyum. İnşallah bu tip tesisleri yapacağız, yeni tesislerimiz faaliyete geçecek." dedi.