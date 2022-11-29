Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, törende yaptığı konuşmada, doğup büyüdüğü ilçeye yüksek okul kampüsü kazandırmasından dolayı SİNPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik'e teşekkür etti.

Öztürk, MYO Aşçılık Uygulama Atölyesi'ne Avni Çelik'in babası Mehmet Çelik'in adının verildiğini bildirdi.

Avni Çelik, açılış töreninin ardından yüksek okul öğrencileriyle sohbet etti.

Çelik, öğrencilere çok çalışmalarını tavsiye ederek, yüksek okuldaki her bölümün birincilerine verilmek üzere bütçe ayıracağını söyledi.

Törene, Alaca Kaymakamı Hicabü Aytemür, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltı, akademisyen ve öğrenciler katıldı.