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İnönü Lisesi yanında bulunan sokakta işyerlerinin ve konutların olduğunu, bilhassa okul çıkış saatlerinde öğrencilerin can güvenliği açısından da karanlığın tehlike arz ettiğini belirten sakinler, buranın en kısa sürede aydınlatılması gerektiğine dikkat çektiler.



“YEDAŞ BURAYI BİRAN ÖNCE AYDINLATMALI”

Mağdur olduklarını dile getiren çok sayıda mahalle sakini, “Adeta akşam saatlerinin gelmesini istemiyoruz. Her gün karanlığa gömülen sokağımız bu tehlikeli kötü kaderinden kurtulmalı. Sokağımız zifiri kör karanlığa teslim olmuş durumda. İşinden evlerine dönen herkes gibi İnönü Lisesinden çıkan öğrenciler de bu sokağın karanlığından mustarip. YEDAŞ başta olmak üzere bir an önce yetkililerimizden sokağımızın aydınlatılmasını talep ediyoruz. Uzun zamandır devam eden mağduriyetimizin biran önce çözüme ulaştırılmasını istiyoruz” ifadesini kullandı.