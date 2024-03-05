Toplantıya, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Çorum İl Başkanı Murat Günay, Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Kaya, önceki Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, diğer adaylar, partililer ve 2 bini aşkın Çorumlu katıldı.

Bolu Çorumlular Derneği Başkanı Hakkı Dişli’nin açış konuşmasıyla başlayan gecede, Bolu’da yaşayan Çorumlulardan AK Parti adayına destek istendi.