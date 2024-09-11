Demokrat Parti Çorum İl Başkanı Ahmet Damar, AK Partili 13 milletvekilinin, 81 ili kapsayan “Türkiye Buluşmaları” programı çerçevesinde bugün Çorum’a gelecek olmaları nedeniyle bir açıklama yaparak, “Çorum Çorum olalı böyle bir çıkarma görmemiştir. Ak Parti, 13 milletvekili, 2 de bizden 15 milletvekiliyle Çorum’a ne vaatlerde bulunacak? Herhalde, uzay üssünü Çorum’a kuracaklarını söyleyecekler” dedi.

*** Ak Parti’nin Çorum’u -kinayeli olarak- yatırıma doyurduğunu, havalimanının yapıldığını, hızlı trenin, acemi birliğinin, polis okulunun geldiğini, Devlet Hastanesi’nin hizmete açıldığını belirten Ahmet Damar, “Fabrikalar da tam kapasite çalışıyor ki, sıranın, Anadolu Kaplanı’nı uzaya götürmeye geldiğine karar vermiş olmalılar” ifadesini kullandı.

Çorum’un 22 yıldır AK Parti’yi birinci parti yaptığını, buna karşılık Çimento Fabrikası’nın kapandığını, Şeker Fabrikası’nın özel sektöre peşkeş çekildiğini, toprak sanayi sektörünün gerilediğini, tekstilde büyük sıkıntıların yaşandığını, Çorum merkezinin bile artık göç vermeye başladığını anlatan Damar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Gerçek ortada; Anadolu Kaplanı yok oluyor. Çorum o güleryüzlü esnafını, çiftçisini, memurunu, emeklisini kaybediyor. Ülkeyi yanlış yönetimle yoksulluğa, sefalete sürüklediler. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenler, ekranlarda keyifle enerji dağıtıyor. Yandaşlar zengin oluyor, halk ekmeğe muhtaç hale geliyor. Ne yazık ki, bir kısım insanlarımız da devletle hükümeti ayıramadığı için, kendisini yoksulluğa mahkum edenlere bile ‘babamız’ demeye devam ediyor.”

“2024-25 Öğretim Yılı, eğitimcilerimize, öğrencilerimize ve öğrenci velilerine hayırlı olsun. Ancak, geleceğimiz olan çocuklarımıza bu yıl da bir öğün yemek verilemiyor. Maarife dönüştürülerek Milli Eğitim bitiriliyor. Bütün bu olumsuzluklar içinde bile, gerçek eğitimcilere inanmak istiyorum.”