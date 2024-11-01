Genel Merkez’de AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve Çorum İl Başkanı Av. Murat Günay’ın katılımıyla gerçekleştirilen devir-teslim töreni sonucunda Mecitözü’nde Alişan Yaşar’ın yerine Haşim Atmaca, Boğazkale’de Murat Aydos’un yerine Hacı Mustafa Pulla, Alaca’da ise Ragup Ağaçdan’ın yerine Mücahit Gürsoy atandı.

İl Başkanı Murat Günay, yeni atanan ilçe başkanlarına görevlerinde başarılar dileyerek, önceki ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyelerine ise emeklerinden ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Editör: Haber Merkezi