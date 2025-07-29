Turgut Özal İş Merkezi'nde bulunan Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya belediye başkanları, il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ve İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur da toplantıda hazır bulundu.

Partililer arasında motivasyonu artıran toplantının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Alar, davete icabet eden tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Yakup Alar, “Birlik ve beraberlik içinde yürüttüğümüz çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hep birlikte güçlü bir teşkilat yapısıyla yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Toplantıda AK Parti Teşkilatlarının sahadaki çalışmaları, yerel yönetim faaliyetleri ve önümüzdeki dönemdeki siyasi hedefler ele alındı. Özellikle 2024 yerel seçimlerinin ardından teşkilatın yeni dönem stratejileri masaya yatırıldı.

Toplantıda Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın da çalışmalara dair bilgi verdiği öğrenildi.

Muhabir: SELDA FINDIK