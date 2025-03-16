Trendyol 1. Lig'te mücadele eden Ahlatcı Çorum FK şampiyonluk yolunda ter döküyor.

Ahlatcı Çorum FK’ya bir destek de AK Parti Merkez İlçe Başkanlığından geldi.

Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar ile birlikte Ahlatcı Çorum FK taraftarına jest yaparak kırmızı siyah renklerde atkı hediye etti.

Kendileriyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmayan Alar ve Alagöz , Ahlatcı Çorum FK'ya şampiyonluk yolunda başarılar dilediler.

AK Parti Çorum  teşkilatları olarak her zaman Ahlatcı  Çorum FK'nın yanında olduklarını belirten Alagöz, " Bugün Keçiörengücü maçı öncesi taraftarımıza kırmızı siyah renklerde atkı hediye ettik. Trendyol 1.ligde mücadele eden  Ahlatcı Çorum FK bu sene süper lige çıkacağına inanıyoruz ve takımımızı en yakın zamanda süper lig de görmek istiyoruz" diye konuştu.

2A7F5A74 2Be7 48Fe 8B42 12Eb675C6Aa955593B44 5C4C 4Cf2 B66C E0671D59105D

Editör: Haber Merkezi