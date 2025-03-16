Trendyol 1. Lig'te mücadele eden Ahlatcı Çorum FK şampiyonluk yolunda ter döküyor.

Ahlatcı Çorum FK’ya bir destek de AK Parti Merkez İlçe Başkanlığından geldi.

Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar ile birlikte Ahlatcı Çorum FK taraftarına jest yaparak kırmızı siyah renklerde atkı hediye etti.

Kendileriyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmayan Alar ve Alagöz , Ahlatcı Çorum FK'ya şampiyonluk yolunda başarılar dilediler.

AK Parti Çorum teşkilatları olarak her zaman Ahlatcı Çorum FK'nın yanında olduklarını belirten Alagöz, " Bugün Keçiörengücü maçı öncesi taraftarımıza kırmızı siyah renklerde atkı hediye ettik. Trendyol 1.ligde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK bu sene süper lige çıkacağına inanıyoruz ve takımımızı en yakın zamanda süper lig de görmek istiyoruz" diye konuştu.