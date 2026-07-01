AK Parti Çorum İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilecek buluşmalarda, hemşehrilerin talep, öneri ve görüşleri dinlenecek. Yakup Alar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, her çarşamba 13.00 ile 16.00 saatleri arasında il başkanlığında vatandaşlarla bir araya geleceklerini belirtti.

Alar, paylaşımında, “Her Çarşamba 13.00-16.00 saatleri arasında İl Başkanlığımızda hemşehrilerimizle bir araya geliyor, taleplerinizi ve görüşlerinizi dinliyoruz. Kapımız da gönlümüz de tüm hemşehrilerimize her zaman açık.” ifadelerini kullandı.

AK Parti Çorum İl Başkanlığı’nda düzenlenecek “Gönül Buluşmaları” kapsamında vatandaşların talep ve önerilerinin dinlenerek çözüm odaklı değerlendirilmesi hedefleniyor.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR