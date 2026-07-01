Sistem kapsamında Türkiye genelindeki 81 il ve 973 ilçeye depozito iade makineleri kuruluyor. Üzerinde “Depozito İade” logosu bulunan cam, plastik (PET), metal ve belirli karton içecek ambalajları sisteme dahil edilecek. Vatandaşlar, uygun ambalajları makinelerde teslim ederek her biri için 1 lira depozito bedeli alabilecek.

Çorum’da da çevre duyarlılığını artırmak ve geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla zincir mağazalara DOA geri dönüşüm makineleri kuruldu.

Vatandaşlar günlük yaşamlarında kullandıkları boş cam, plastik ve alüminyum tenekeleri şehrin farklı noktalarında hizmet verecek makinelere atacak. Uygulama üzerinden atılan ambalajların her biri için bugünden itibaren 1 TL ödeme yapılacak.

Yeni sistemin kısa süre içerisinde bir çok şehirde yaygınlaştırılması planlanırken, yetkililer vatandaşları geri dönüşüme destek vermeye davet etti.

MARKETLERE YERLEŞTİRİLDİ

Uygulama kapsamında geri dönüşüm makineleri Çorum’da da Bahabey Caddesi’nde Migros, Mimar Sinan ve Bahçelievler Maallesi’nde BİM, Üçtutlar Mahallesi’nde Carrefoursa, İkbal Kent bölgesinde BİM, Karşıyaka bölgesinde A101 şubelerine yerleştirildi.

İlçelerde ise Bayat’ta BİM, Sungurlu’da A101, Alaca’da A101, Osmancık’ta Migros ve BİM ile Mecitözü BİM şubelerinde geri dönüşüm makineleri hizmet vermeye başladı.

Çorum’da faaliyet gösteren DOA geri dönüşüm makinelerinde toplanan ambalajların atıklarının lojistik süreçleri ise Regreen Logistic firması tarafından yürütülüyor.

Kent genelinde mevcut makinelere ilave olarak yeni dönüşüm makineleri kurulması planlanıyor. Geri dönüşüm ağının genişletilmesi ve vatandaşların sisteme daha kolay erişebilmesi de amaçlanıyor.

DOA NEDİR?

Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA), Türkiye’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen ve plastik, cam ile alüminyum içecek ambalajlarını depozito kapsamına alan geri dönüşüm sistemidir; 1 Temmuz 2026 itibarıyla tüm ülke genelinde zorunlu olarak yürürlüğe girmektedir.

Ambalajlı içecek satan veya servis eden market, bakkal, büfe, otel, restoran ve kafe gibi tüm işletmelerin bu tarihten önce dbys.gov.tr adresi üzerinden Depozito Bilgi Yönetim Sistemi’ne (DBYS) kaydını tamamlaması ve yetkili bir operatör seçmesi zorunludur. Sistem, yıllık 25 milyar ambalajın geri dönüşüme kazandırılmasını ve ekonomiye yaklaşık 30 milyar TL doğrudan katkı sağlanmasını hedeflemektedir.