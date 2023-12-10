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31 Mart 2023 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti’den belediye başkan aday adayı olan Milli Savunma Bakanlığı önceki dönem Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Dere, son olarak da Çorum Belediyesi çalışanlarının da üyesi olduğu Hizmet-İş Sendikası’nı ziyaret etti. Hak-İş İl Temsilcisi ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Köroğlu ile Öz Sağlık-İş Sen Şube Başkanı Hüsnü Aykan ve sendika yöneticileri ile görüşen Muhsin Dere, sendikal faaliyetler ve Çorum Belediyesi işçileri ile ilgili bilgiler aldı.

Çorum için çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarıyla birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olacaklarını dile getiren Muhsin Dere, Çorum Belediye Başkanı seçilmesi halinde tüm işçilerle birlikte Çorum’un daha iyi noktalara gelmesi, insanlarının en iyi hizmeti almaları için mesai harcayacaklarını söyledi.