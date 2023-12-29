Çorum Milli İrade Platformu tarafından sabah namazı buluşması etkinliği yapılacak.

Milli İrade Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Lek, “1 Ocak 2024 Pazartesi günü yılın ilk sabah namazında ailelerimiz ile beraber şehirlerimizin merkez camilerinde buluşuyoruz” dedi.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Mustafa Lek, Çorum merkez Akşemseddin Camii’nde yapılacak olan sabah namazı buluşmasında şehitlerimiz ruhuna okunan hatiplerin hediye edileceğini, Kudüs için duada bulunulacağını vurgulayarak tüm vatandaşları etkinliğe davet etti.