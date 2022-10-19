ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" uyarınca 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak.

Başvurular dijital ortamda 17/10/2022 - 31/10/2022 tarihleri arasında saat 23:59’a kadar alınacak. Sınava katılmak isteyen adaylar e-Devlet (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı/ Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

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