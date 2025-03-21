Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 3.grupta şampiyonluk hesapları yapan İstanbul temsilcisi Küçükçekmece Sinopspor’la ligde kalma mücadelesi veren Bursa temsilcisi 1923 Mustafakemalpaşa arasında 21 Mart Cuma günü oynanacak 24.hafta maçını Ahmet Ecevit yönetecek. İstanbul Büyükşehir Belediye 100.Yıl Stadı’nda, saat 14.00’te başlayacak maçta Ahmet Ecevit’in yardımcılıklarını Bingöl bölgesinden Sezgin Altun ve Van bölgesinden Umut İncili yapacak. Yozgat bölgesinden Ahmet Köse ise maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

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