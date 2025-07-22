Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı Çampınar Köyü sakinlerinden, halk arasında “Sülüğün Alinin Ahmet” olarak tanınan Ahmet Ciddi vefat etti. Ahmet Ciddi’nin ölümü ailesi başta olmak üzere köy halkı ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

Merhumun cenazesi, öğle namazının ardından Çampınar Köyü’nde kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi. Ciddi'nin çalışkan ve yardımsever kişiliğiyle tanındığı, köy halkı tarafından sevilen biri olduğu belirtildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi